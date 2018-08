Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, тренира с Рафаел Надал на централния корт в Торонто. В социалните мрежи се появи видео от заниманието, което е част от подготовката на двамата за предстоящия Мастърс.

Гришо е поставен под номер 5 в основната схема и почива в първия кръг. Жребият обаче бе тежък за Димитров, който още във втория кръг може да срещне Фернандо Вердаско. Испанецът е сред "черните котки" на първата ни ракета - печелил е 3 от 5-те им срещи. За да се стигне до шести мач, Вердаско трябва първо да победи Петер Гойовчик.

В Торонто Надал започва срещу Беноа Пер или квалификант.

Гришо пък стартира най-вероятно във вторник, но на двойки. Там той и Давид Гофен ще се изправят срещу Шварцман и Тийм.

