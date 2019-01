Историята на отношенията между Григор Димитров и Серина Уилямс е дълга и сложна. Двамата бяха спрягани за двойка в началото на възхода на българина в големия тенис. След това на хоризонта се появи Мария Шарапова, а медиите често спекулираха с ревността на американката, която има 23 титли от Големия шлем.

Оказва се обаче, че двамата явно са оставили различията в миналото и могат да са си от взаимна помощ, когато става въпрос за тенис.

We could watch this all day...@SerenaWilliams having a Sunday morning hit with @GrigorDimitrov pic.twitter.com/Wt7rFElnUp