Григор Димитров и Давид Гофен не успяха да победят като двойка австралиеца Ник Кирьос и американеца Джак Сок във втория ден на турнира Лейвър Къп, който се провежда в Чикаго.

Българинът и неговият партньор от Белгия са част от Отбора на Европа, който се бори да защити титлата си от първото издание на надпреварата. След втория ден представителите на Стария континент водят със 7:5.

Денят започна с превъзходство в точките на европейците - 3:1. Всяка една победа на корта в събота вечерта и неделя сутрин носеше 2 точки на отборите.

Switch in momentum at the start of the second set. #TeamEurope2018's Dimitrov/Goffin break to lead 2-0 after dropping the opening set 3-6 v Kyrgios/Sock. #LaverCup pic.twitter.com/z2eeZUepbV