Първата ни ракета Григор Димитров получи огромно признание. Българинът попадна в отбора на Европа за второто издание на престижния турнир "Лейвър Къп".

Надпреварата, носеща името на тенис легендата Род Левйвър, противопоставя отбор Европа срещу отбор Свят. Всеки тим разполага с по шестима играчи.

Alex Zverev, @GrigorDimitrov and @David__Goffin team up with @RogerFederer and @DjokerNole to defend #TeamEurope’s #LaverCup title in September. https://t.co/VHf2FYM8WG pic.twitter.com/Tq8bvxEVUL