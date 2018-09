Най-големите звезди в тениса, сред които е и Григор Димитров, се стремят винаги да блестят на корта. Понякога обаче им се отдава възможност да покажат стил и класа преди важните турнири.

Така се случи и в Чикаго, където през уикенда ще се изиграят мачовете от надпреварата между отбора на Европа и този на света от Лейвър Къп. В стилни костюми, оставили тенис екипите и ракетите, Григор и съотборниците му - Роджър Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, Давид Гофен, Кайл Едмънд и Жереми Шарди, приветстваха феновете във Ветровития град.

Настроението в компанията, която ще брани честта на Стария континент, беше на ниво. Звездите се шегуваха постоянно, радваха се на вниманието на събралите се привърженици, а Григор Димитров бе в центъра на всяко едно събитие, тъй като успяваше да направи съпричастни на случващото се хиляди други. Как? С активността си в социалните мрежи.

По време на цялото събитие, което включваше няколко интервюта, запознаване с организаторите и фотосесия, българинът качваше снимки и кратки клипове в профила си в "Инстаграм". Звездната му компания с удоволствие позираше и се държеше непринудено.

Тенис звездите обаче няма да си позволят такова лежено поведение по време на мачовете, които ще се изиграят от 21 до 23 септември в Чикаго.