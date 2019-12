Номер 20 в световната ранглиста по тенис - Григор Димитров, призова феновете да подкрепят българския тим в първото издание на новият турнир АТР Къп.

Състезанието е отборно, а роденият в Хасково тенисист ще е капитан на България. Турнирът започва на 3 януари 2020 г. в Австралия. Освен Димитров в отбора са още Димитър Кузманов, Александър Лазаров, Александър Донски и Адриан Андреев.

"Не остава много време до АТР Къп. Нямам търпение да дойда отново в Сидни. Много ми харесва там. Ще бъде невероятно. За мен е чест да участвам в първото издание на турнира и да играя срещу Великобритания на един ранен етап. Ще бъда играещ капитан и много се вълнувам. Така че, моля ви, имаме нужда от подкрепа. Благодаря ви!", заяви за официалната страница на турнира в социалните мрежи Димитров.

Ready to star on Night 1



#TeamBulgaria captain @GrigorDimitrov talks #ATPCup while completing his pre-season! pic.twitter.com/ObsgzXQEkm