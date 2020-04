Как тренират футболистите в условия на пандемия от коронавирус? Някой жонглират с рула тоалетна харти, други правят кросове, а нападателят на "Лестър" - Джейми Варди, се е хванал за... лопатата.

Футболистът на "лисиците" използва времето вкъщи, за да се грижи за своята градина. До луксозната къща с 8 спални, оценявана на 2,5 млн. паунда, Варди отглежда ягоди и картофи. Те вече са оплевени и прекопани.

Jamie Vardy has been using his time in lockdown to tend to his vegetable patch- in a pair of £180 Gucci sandals. He also rears chickens in the grounds for eggs.

A source said: “Jamie loves his allotment.



“He grows his own vegetables and loves spending time on it with the kids. pic.twitter.com/CDW36xgOMa