Фланелката с номер 9 на "Милан" не носи късмет на своите притежатели в последните години, но това не плаши новото попълнение на "росонерите" Гонсало Игуаин.

"Вече съм носил няколко екипа, обличани преди мен от велики играчи, затова номер 9 на "Милан" не е проблем. Горд съм, че ще нося тази фланелка. Това е страхотно предизвикателство в моята кариера. Трябва да докажа, че "Милан" правилно е инвестирал в мен", каза Игуаин по време на официалното си представяне като играч на "росонерите".

Преди Игуаин "деветката" на "Милан" носеха Андре Силва, който вкара едва два гола през миналия сезон, а преди три сезона пълен провал претърпя и Луис Адриано, реализирал четири попадения в 26 мача. Фернандо Торес се разписа само веднъж в 10 мача, а Матия Дестро - три пъти в 15 срещи през сезон 2014/15.

