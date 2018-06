Германският национален отбор отпътува за родината си, след като записа най-лошото си класиране на световни първенства. Актуалните шампиони не успяха да прескочат групата, след като записаха две загуби и една победа в Русия.

Така Бундестимът ще се прибере като последен в групата си, изпреварен от Швеция, Мексико и Южна Корея.

Футболистите и щабът не коментираха отпадането си от турнира. Те предпочетоха да запазят мълчание.

Селекционерът Йоаким Льов също не обели дума за евентуална своя оставка, въпреки че заяви, че ще оповести решението си днес (28 юни).

В официалния си акаунт в Туитър играчите и треньорите се извиниха с прочувствено обръщение към всички фенове.

"И ние сме разочаровани, като вас! Световното първенство е на всеки четири години и очаквахме много повече от това. Съжаляваме, че не играхме като шампиони. Колкото и да е болезнено, заслужавахме да отпаднем", се казва в краткото послание.

Dear fans, we feel just as disappointed as you. The World Cup only comes around every four years and we expected so much more from us. We're sorry for not playing like world champions, and as painful as it is, we deserve to be out...