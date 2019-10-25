Националът Георги Костадинов удължи договора си с "Арсенал" Тула с още два сезона до май 2022 година, съобщиха от руски футболен клуб.

29-годишният дефанзивен халф пристигна в отбора през лятото на 2018 година от израелския "Макаби" Хайфа.

ПФК Арсенал продлил контракт с Георги Костадиновым



ПФК «Арсенал» заключил с 29-летним полузащитником новое трудовое соглашение.



Контракт с Георги Костадиновым заключен до мая 2022 года.



Подробности https://t.co/65aWdJhd03 pic.twitter.com/6NN1wtya7Z — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 октомври 2019 г.

През настоящата кампания той има 12 мача за "Арсенал", а в кариерата си е записал общо 43 срещи с 1 гол и 1 асистенция за руския клуб.

Костадинов, който има 18 мача и 3 гола за националния отбор на България, на клубно ниво също така е играл за "Нефтохимик", "Поморие", "Лудогорец", "Берое" и "Левски".