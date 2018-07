Във време, когато би трябвало да аплодираме Неймар и Бразилия по пътя им към рекордна шеста световна титла, най-скъпият футболист в историята всъщност успя да отврати безпристрастните фенове.

Уменията му с топка в крака са направо магически, а движенията му на терена наподобяват стъпките на самба. Неймар има божествен статут в своята родина, която живее и диша с най-обичаната игра. Той обаче има един огромен проблем, който отблъсква привържениците независимо от отбелязаните голове и постигнатите победи.

Трансферът му от "Барселона" в "Пари Сен Жермен" миналото лято бе не просто сделка за 222 милиона, но и опит за изплъзване от дебелата сянка на Лионел Меси. Очакванията бяха именно сега 26-годишният нападател да разкрие лидерските си качества в пълна степен. За съжаление обаче финтовете и попаденията му отново останаха на заден план.

След отпадането на Меси и Кристиано Роналдо всички погледи бяха отправени към човека, който има амбиции да се намеси сериозно в битката за "Златната топка". Но вместо да възхваляваме гола и асистенцията на златното момче на Бразилия в 1/8-финала срещу Мексико, трябваше да видим как Неймар се търкаля по терена в театрална агония. Той направи всичко по силите си, за да разруши красивата си игра.

Мексиканецът Мигел Лайун се осмели да настъпи десния му глезен. Беше ли гадна тази постъпка? Разбира се! И никой не я оправдава. Но беше ли оправдана и реакцията на Неймар? Абсолютно не!

Той изкрещя, разпери ръце във въздуха, разплака се сякаш лекарите ще трябва да ампутират крака му и след това ще спасяват живота му от масивна кръвозагуба. Щеше да бъде истински подвиг Неймар въобще да се движи, ако контузията му наистина бе толкова сериозна, колкото самият той искаше да убеди зрителите и най-вече рефера.

Неймар е симулант, актьор и може би най-дразнещият футболист на нашата епоха. Дали е измамник? Думата е твърде силна и вероятно неподходяща, но е факт, че бразилецът опита да излъже съдията и да го подтикне към по-сурово наказание на своя съперник.

Изумително е да видиш спортист с такъв колосален талант, който плаче като малко дете дори след най-незначителния контакт. В определен период и Роналдо прикова вниманието със своите театрални заложби, но Неймар изведе симулациите на съвсем ново равнище и спокойно може да бъде номиниран за Оскар. Жалкото е, че той не стори същото с футболните си умения - така, както го направи Кристиано.

Може би световното първенство извади на показ най-лошото от Неймар, но той се превърна в пушечно месо за своите критици. И - трябва да признаем - с пълно право.

Всички зяпнахме от изумление от превъртанията му срещу Сърбия в груповата фаза, които моментално се превърнаха в меме с планетарна популярност. Направо е изумително, че Неймар изобщо оживя, за да разкаже преживяното...

Срещу Коста Рика Неймар той се хвърли назад в наказателното поле, след като едва бе докоснат по гърдите от защитник. Сами преценете това опит за измама ли е или нещо друго. Но най-бляскавият му шедьовър дойде срещу Мексико.

Какво ли чувстват в тези моменти славните бразилски икони, чиито имена са обезсмъртени във футболната история - Пеле, Гаринча, Бебето, Ромарио, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо?

Дори и за най-талантливия футболист има граници, които не бива да бъдат прекрачвани. Търпението се изчерпва, даже и да струваш 222 милиона.

