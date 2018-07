Всички сме виждали Кристиано Роналдо и неговите мускули! Невъзможно е да гледаш мач на Португалия и да не забележиш добре оформените крака на капитана на "мореплавателите". Това се случи и по време на осминафинала в Русия срещу Уругвай, който португалците загубиха с 1:2.

Само че този път на Роналдо едва ли ще му хареса иронията, с която феновете се "възхищават" на формата му. По време на мача звездата на "Реал" Мадрид изпълни пряк свободен удар и застана в познатата си разкрачена поза. Този път обаче нави и шортите си.

"Ето това е човек, който не пропуска тренировките за крака", смеят се феновете в социалните мрежи.

Повечето от тях твърдят, че това е била целта на Роналдо - да покаже, че се труди усилено, за да запази формата си.

Someone let their half-dressed baby on to the pitch. pic.twitter.com/ety3yAu1xO — SimonNRicketts (@SimonNRicketts) June 30, 2018

Други път смятат, че просто е обул детски шорти.

Или че се опитва да прокара нова модна тенденция.

Всъщност не липсват прилики между Роналдо и няколко анимационни герои.