От Футболната асоциация на Англия потвърдиха, че футболистите на Гарет Саутгейт са станали обект на расизъм по време на европейската квалификация срещу България, играна в София. Ръководството на централата иска УЕФА да разследва случилото се възможно най-бързо, тъй като е недопустимо такова отношение към играчите.

We can confirm that @England players were subjected to abhorrent racist chanting while playing in the #EURO2020 qualifier against Bulgaria.



This is unacceptable at any level of the game and our immediate focus is supporting the players and staff involved.