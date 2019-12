Асоциацията на футболистите от английската Висша лига призова правителството на страната да вземе мерки срещу расизма по време на мачовете. Това се случва след поредния случай на отправени расистки обиди от страна на феновете към играч.

Този път потърпевш беше Антонио Рюдигер от "Челси". Той свидетелства, че е чул маймунски звуци от трибуните в средата на второто полувреме на дербито срещу "Тотнъм", малко след като Хюн-Мин Сон получи червен картон за ритник в ребрата на германския национал. "Сините" от Лондон спечелиха с 2:0, а дикторът на стадиона 3 пъти призова феновете на "шпорите" да се държат прилично.

The PFA calls for a government enquiry into racism and the rise in hate crime within football and immediate and urgent action from an All-Party Group at the Department of Culture, Media and Sport to address this urgent issue.