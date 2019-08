От първия си ден като мениджър на "Ливърпул" Юрген Клоп работи по възвръщането на онзи неуморим и непреклонен дух, който винаги е отличавал футболистите на тима от всички останали. В началото методите му бяха смятани за нестандартни, но три години и половина по-късно резултатите са налице - мърсисайдци триумфираха в Шампионската лига по неповторим начин.

Футболистите на Клоп стъпиха на европейския връх и си извоюваха правото на нещо специално - да докосват свещената табела с надпис "Това е "Анфийлд".

Когато застана начело на "Ливърпул" Клоп отправи едно предизвикателство към играчите: "Казах им да не докосват табелата "Това е "Анфийлд", докато не спечелят трофей заедно. Това е знак на уважение. Аз я докоснах като треньор на "Борусия" Дортмунд, но ние загубихме с 0:4".

"Ще започна да я докосвам отново, когато "Ливърпул" спечели нещо. Това е един наистина голям клуб с велика история", казва тогава германският специалист.

В петък вечер "Ливърпул" откри новия сезон във Висшата лига с категорична победа у дома с 4:1 над новака "Норич". Редица футболисти на тима, сред които капитанът Джордан Хендерсън, бяха заснети как докосват емблематичната табела над тунела към терена преди първия съдийски сигнал.

Jurgen Klopp in 2016: ’I've told my players not to touch the 'This Is Anfield' sign until they win something. It's a sign of respect.’



All that changes tonight... pic.twitter.com/trGEoCXYsb