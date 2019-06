Последното денонощие е изключително емоционално за "Ливърпул" и милионите му фенове по света. Английският гранд спечели за шести път трофея в най-авторитетния европейски клубен турнир и по този начин излезе еднолично на трето място във вечната класация след "Реал" Мадрид с 13 и "Милан" със 7.

Освен с успеха на "Ливърпул" обаче 1 юни 2019 г. ще се запомни с една трагедия - 35-годишният Хосе Антонио Рейес загуби живота си в автомобилна катастрофа. Рейес беше част от "Непобедимите" на Арсен Врнгер, които спечелиха титлата в Англия през сезон 2003/04 без да допуснат загуба.

Очите на защитника на "Ливърпул" Алберто Морено се насълзиха още по време на минутата мълчание в памет на бившия испански национал. Двамата бяха съотборници в "Севиля", преди Морено да акостира на "Анфийлд", а Рейес да се премести в "Еспаньол".

