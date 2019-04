Уж футболен мач, а резултатът е като на баскетболен! Това беше всеобщото мнение в социалните мрежи за реванша между "Манчестър Сити" и "Тотнъм" от четвъртфиналите в Шампионската лига.

До 21-ата минута на срещата на "Етихад", в която краен победител се оказаха "шпорите", които ще играят на полуфинал в турнира, резултатът беше 3:2, а мачът в крайна сметка завърши 4:3.

Футболните фенове не бяха виждали такъв голов дъжд отдавна и логично попитаха: Футбол или баскетбол играят тези два отбора?

City and Spurs playing some basketball before the football actually starts.