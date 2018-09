Световните шампиони от Франция не спират да се забавляват при първото си събиране след Мондиала в Русия. "Петлите" се готвят за двубоите си с Германия и Холандия от Лигата на нациите, а настроението в базата им е повече от отлично.

Футболистите на Дидие Дешан купонясват дори по време на вечеря. Вратарят на "Монпелие" Бенжамен Лекомт скочи върху стола и се вживя в ролята на певец, а вместо микрофон използва бутилка. И докато съотборниците му охотно се включиха в изпълнението с аплодисменти и тропане по масата, един от тях очевидно се чувстваше не на място.

Watch N’Golo Kanté’s total lack of desire to be involved in Montpellier goalkeeper Benjamin Lecomte’s initiation song for the French national team. pic.twitter.com/TfubDPS5RV