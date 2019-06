Пилотът на "Ферари" Себастиан Фетел ще стартира от полпозишън в Гран при на Канада от Формула 1. Четирикратният световен шампион направи страхотна обиколка на пистата "Жил Вилньов" в края на квалификацията и изпревари Люис Хамилтън. Фетел успя да подобри с две десети постижението на действащия световен шампион.

Полпозишънът е 56-и в кариерата на Фетел и първи от Гран при на Германия през 2018-а. В 16 поредни състезания пилотът на "Скудерията" не успяваше да стартира от първата позиция.

QUALIFYING CLASSIFICATION: A red letter day for Seb, and a new track record#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/2KlCseEV1x