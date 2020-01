Уейн Рууни изигра първия си мач с фланелката на "Дарби Каунти" след завръщането си в родната Великобритания, но феновете не са впечатлени от добрата му форма или от асистенцията му, която донесе победата с 2:1 над "Барнзли".

След мача всички говорят за... брадата на нападателя.

Според феновете в социалните мрежи Рууни, който преди години прибегна до присаждане на коса, е прекалил с грижите и боядисването.

В "Туитър" футболните почитатели разкриха, че тази "пълна промяна" на брадата на футболиста се е случила скоро, тъй като той е бил прошарен на пресконференцията преди мача.

Forget all these decade photo comparisons. Rooney's 3 days is better.



Goodbye grey beard! pic.twitter.com/tFb7XGRxmX — James England (@jamesengland121) January 2, 2020

Други привърженици подозират, че и окосмяването по лицето му е присадено.

Has Rooney had a beard transplant to go along with his hair transplant? pic.twitter.com/qOzvKdDknS — Richard (@teaathalftime) January 2, 2020

Why is Rooney wearing a fake beard? — (@mildfuzz) January 3, 2020

А пък боядисването е било дело на неговите синове в коледната вечер.

Wayne Rooney's beard has been coloured in by his kids over Christmas. — dëv (@1Dev) January 2, 2020

"Брадата ти стои странно", съветват го феновете.

Wayne Rooney, akhi, the beard looks odd on you my brother — Virgil (@akhimed) January 2, 2020

Имаше и одобрителни коментари. Една дама в "Туитър" твърди, че по този начин Рууни изглежда по-слаб.

Rooney looks fit with that beard — faye (@faaaye__x) January 2, 2020

Рууни се завърна във Великобритания като играещ треньор на "Дарби Каунти" след година в "ДС Юнайтед" в първенството на САЩ.