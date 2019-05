Феновете на "Ливърпул" поискаха Лионел Меси да бъде наказан и да не играе в реванша между мърсисайдци и "Барселона" от полуфиналите в Шампионска лига на 7 май. Причината е удар без топка.

Английският тим допусна поражение с 0:3 на "Камп Ноу" в първия мач, като аржентинецът вкара 2 от попаденията. Последното, от пряк свободен удар, беше под номер 600 в клубната му кариера.

Само че привържениците на английския тим видяха и не до там красивата страна на играта на Меси и се надяват, че той ще получи наказание за нея. Те публикуваха видео в социалните мрежи, на което се вижда, че аржентинецът удря в главата Фабиньо при нарушението, заради което получи възможност да изпълни пряк свободен удар.

I can admire Messi’s freekick goal but I can’t admire him punching Fabinho and winning a free kick resulting to that goal. pic.twitter.com/FxOOWZIKzu