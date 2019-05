Добро утро, Лионел Меси!

Феновете на "Ливърпул" не са най-приятните хора, които да ти го пожелаят. Особено преди реванш от полуфиналите в Шампионската лига. И особено по средата на нощта!

Само че за привържениците на домакините това е още един шанс да уязвят звездата на "Барселона" преди двата тима да се изправят един срещу друг в мача на "Анфийлд".

Впечатляващата заря беше организираха пред хотела на каталунците в Англия. Самите привърженици, които настойчиво разваляха съня на футболистите на "Барса", се похвалиха със своята акция.

Whoever the legend was setting off fireworks all night outside the Hilton, Sir I salute you some effort that pic.twitter.com/rylzNRyYAO