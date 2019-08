Феновете на "Ливърпул" имат нов любимец! Той се казва Адриан и имаше основен принос за спечелването на четвъртата в историята на тима Суперкупа на Европа.

Вратарят на мърсисайдци трябваше бързо да се приспособи бързо към големите мачове. След като титулярът Алисон се контузи, той получи мечтания шанс да носи екипа на "Ливърпул" при това в първия важен мач за сезона - срещу "Челси" в спора за Суперкупата. И се представи блестящо, а след това вдигна и целуна трофея.

Адриан спаси последната дузпа в мача, завършил 1:1 в редовното време (2:2 в продълженията), но и по време на самата среща показа добри рефлекси.

По този начин си заслужи определението "герой" и то от най-важното място - феновете.

"Ето така се прави дебют за "Ливърпул". Адриан е герой", пишат привържениците.

That's some way to make your full Liverpool debut. What a hero @AdriSanMiguel! — Joel Rabinowitz (@joel_archie) August 14, 2019

"Да, Адриан! Ти успя!" - придружено от сцена от филма "Роки".

Yo Adrian, we did it! pic.twitter.com/Se1MGTkdcm — Gareth Roberts (@robbohuyton) August 14, 2019

Привържениците не пропуснаха да направят паралел и с финала на Шампионската лига през 2005 г. Тогава отново в Истанбул "Ливърпул" победи с дузпи след драматичен мач с "Милан".

"Любовната ни приказка продължава!", радват се те.

Liverpool and Istanbul. The love affair goes on. — Leanne Prescott (@_lfcleanne) August 14, 2019

"Вратарят спасява дузпа и "Ливърпул" печели трофей в Истанбул. Виждал съм това и преди", пише друг привърженик.