В неделя сутрин (22 март) Загреб забрави за миг за пандемията от коронавирус. В страната има над 230 заразени, но три силни земетресения в близост до хърватската столица накараха жителите да излязат панически по улиците.

Същото, но с ясното съзнание, че трябва да помогнат, а не да се паникьосват, направиха и футболните фенове. Привържениците на "Динамо" Загреб от една от най-изявените фракции "Бед Бойс Блу" (БББ) бързо се организираха, за да помогнат на засегнатите от земетресенията.

Те се притекоха на помощ със същата енергия, с която скандират от трибуните. Организирани на групи, феновете се придвижиха до болниците. В един от появилите се клипове в социалните мрежи се вижда как момчетата помагат за извеждането от сградата на недоносени бебета.

Освен това местните "навиячи" се включиха в раздаването на лекарства на хората, евакуирани от болниците след земетресението.

Феновете се присъединиха и към пожарникарите, които обикалят града, за да обезопасяват сгради. Те помагат за разчистването на паднали отломки от фасадите.

Bad Blue Boys of Dinamo Zagreb gathered to help people after 6.0-magnitude earthquake hit Zagreb this morning pic.twitter.com/70JJJdHKmM