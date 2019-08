Феновете на "Челси" не скриха възмущението си след мача за Суперкупата на Европа срещу "Ливърпул".

Лондонският клуб не успя да спечели трофея на стадион "Водафон Арена" в Истанбул, след като се стигна до изпълнение на дузпи (2:2 след двете продължения). Футболистите и на двата тима бяха безпогрешни до последния опит на Тами Ейбрахам. Тогава вратарят на "Ливърпул" Адриан спаси.

В детайлен преглед на ситуацията след мача, феновете на "Челси" видяха нередност - стражът е направил крачка преди дузпата да бъде изпълнена. По правило напускането на голлинията е забранено, а вратарят трябва да е с поне един крак на голлинията.

Феновете хвърлят вината не върху главния съдия - французойката Стефани Фрапар, а върху реферите в стаята за VAR, които трябва да следят за подобна нередност.

"И каква е ползата от VAR? Ясно се вижда, че Адриан не е стъпил на голлинията при шута на Ейбрахам. Дузпата не беше повторена. VAR продължава само да влошава нещата", пишат привърженици в социалните мрежи.

So, genuinely what is the point of VAR?! Adrian clearly has both feet off the line when Abraham strikes the ball, but it’s not been retaken. Utterly ridiculous!



This VAR Keeps on making matters worse. And poor Abraham gave away Isaak to Liverpool again pic.twitter.com/7zrrGxBog7