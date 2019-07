Фенове на "Арсенал" смятат, че Сеад Колашинац заслужава да получи капитанската лента. В четвъртък 26-годишният защитник се противопостави хладнокръвно на двамата нападатели, които опитаха да оберат него и съотборника му Месут Йозил.

Футболистите на "Арсенал" пътуват с автомобил в Лондон, когато са нападнати от въоръжени с ножове мотористи.

Колашинац изскоча от автомобила при опита за кражба на превозното средство. Въпреки че бандитите са въоръжени, той не се изплашва и започва да се бие с тях с голи ръце.

Captain is not the player that has the most tricks or talent. Captain is the player who stands up for his teammates and will defend the badge until the last second of the game. Sead Kolasinac became a hero today. However, he has always fought hard for @Arsenal. He is my captain! pic.twitter.com/1FNqisD8YA