Новият любимец на феновете на "Ливърпул" - вратарят Адриан, е получил контузия и е под въпрос за мача срещу "Саутхемптън". Причината за травмата са... празненствата след спечелването на Суперкупата на Европа и един нахлул на терена фен.

Мърсисайдци вдигнаха трофея за четвърти път в своята история след мач срещу "Челси", завършил с изпълнение на дузпи. Адриан стана герой, след като спаси последния удар на Тами Ейбрахам. След това съотборниците му побързаха да го поздравят, а ненадейно в празненствата се включи и нахлул на терена фен на мърсисайдци.

Did anyone see this slide tackle by some idiot after the shoot out... what the heck man!! #LFC #SuperCup pic.twitter.com/hJrGpiguMd