Бившият футболист на "Манчестър Юнайтед" Маруан Фелайни е дал положителен тест за коронавирус. Белгиецът сам съобщи новината в социалните мрежи.

"Скъпи приятели, направих си тест за коронавирус и резултатът е положителен. Благодаря на феновете, медицинския екип и клуба за грижите и вниманието. Ще следвам лечението и се надявам да се върна в игра възможно най-скоро. Моля ви, пазете се!", пише Фелайни.

Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive. Thanks to the fans, medical staff and the club for their care and attention. I will follow the treatment and hope to return to the game as soon as possible. Please everyone stay safe. pic.twitter.com/xTczNLoz1w