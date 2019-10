Бившият номер 1 в света Роджър Федерер изрази желание да участва на олимпийските игри в Токио през 2020 г., които ще приключат ден след неговия 39-и рожден ден.

Той никога не е печелил златен олимпийски медал на сингъл, като бе най-близо до това да го стори през 2012-а в Лондон, когато на финала загуби от Анди Мъри.

Федерер спечели златен медал на двойки през 2008 г. година заедно със Стан Вавринка.

За Маестрото това ще бъде пето участие на олимпийски игри - точно 20 години след дебюта му в Сидни.



This would be my 5th Olympic Games, I hope I will be healthy unlike Rio! Can’t wait Tokyo

