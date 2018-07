Има ли по-добър начин да отпразнуваш завръщането си в Серия "А" от това да разпродадеш... третия си екип? Точно това направи "Парма" месец, след като официално се завърна в елита.

Феновете направо пощуряха, когато от клуба представиха фланелката и гащетата и веднага хукнаха към магазина, за да станат притежатели на атрактивния екип.

Той е черен, като върху тениската е изобразен кръст в цветовете на емблемата на "Парма" - жълто и синьо.

За по-малко от 24 часа фланелката бе разпродадена, а запалянковците видяха символика - "Черно, като пепелта, от която се възродихме!".

The return of Parma comes with this delightful kit.



“Black like the ashes from which we rise again!” pic.twitter.com/T3409eaD1M