През лятото вратарят Алисон премина в "Ливърпул" за рекордните по онова време 72,5 млн. евро. Трансферът от "Рома" предизвика много дискусии, но късно снощи 25-годишният страж затвори устите на всички критици, защото спасяването му в 92-ата минута класира мърсисайдци за 1/8-финалите в Шампионската лига.

"Ливърпул" водеше с 1:0 благодарение на хладнокръвен гол на Мохамед Салах през първото полувреме. Този резултат бе напълно достатъчен за място в следващия етап на най-комерсиалния футболен турнир, но евентуално попадение на

"Наполи" щеше да разбие хиляди "червени" сърца.

В една от последните си атаки гостите от Неапол за малко да постигнат целта си. Влезлият като резерва Аркадиуш Милик се озова на перфектна позиция, но "октоподът" Алисон го спря майсторски.

Това беше седми мач на "Анфийлд", в който бразилският номер 1 не допуска гол и общо 12-и от 22 срещи, откакто е под рамката на мърсисайдската врата.

Една вратарска грешка може да доведе до много други след нея. Всички помним представянето на Лорис Кариус във финала на Шампионската лига. Половин година по-късно германският страж продължава с фрапантните грешки, макар че смени обстановката и отиде в "Бешикташ".

А едно спасяване, като това на Алисон, може да се окаже по-ценно от 72,5 млн. евро.

Самият Юрген Клоп каза след мача: "Ако знаех, че Алисон е толкова добър, щях да платя двойно за трансфера му от "Рома".

А Гари Линекер обяви спасяването на Алисон като "прекрасно" и "героично".

What a massive and wonderful save from Alisson. Heroic stuff.

Феновете на "Ливърпул" вече са спокойни, защото след дълго чакане тимът е открил вратар, който може да направи разликата във важните мачове.

Alisson. That save alone was worth the transfer fee