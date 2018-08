Тази вечер Григор Димитров ще започне участието си на US Open с мач срещу Стан Вавринка. Специалистите определиха откриващия двубой на "Артър Аш Стейдиъм" за най-вълнуващия от първия кръг.

Докато Гришо се готвеше за трудното си изпитание, той намери време и за едно необичайно интервю в Ню Йорк.

Световният номер 8 отдели няколко минути, за да си поговори и да се посмее с детския репортер Брена Шерман.

От нетипичното интервю разбрахме, че Димитров не само може се справя с пеенето и тениса, но е и добър танцьор. Любимата му песен е "I Want It That Way" на Backstreet Boys, но най-много обича да печели мачове. Накрая интервюто завърши с предизвикателство.