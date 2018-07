В сряда вечер цяла Англия и милионите фенове на "Трите лъва" потънаха в сълзи. Момчетата на Гарет Саутгейт изненадаха и най-големите песимисти с класирането си за полуфиналите на световното първенство в Русия, но драматичното поражение от Хърватия с 1:2 след продължения разби толкова много сърца.

След последния съдийски сигнал на Джунейт Чакър английските футболисти бяха покрусени. Помислихме си, че не е възможно да има по-тъжни хора от поданиците на кралицата.

Тогава си спомнихме за Никола Калинич.

Нападателят на "Милан" трябваше да бъде достойна смяна на Марио Манджукич, но отказа да влезе като резерва в първия мач на "ватрените" срещу Нигерия.

Калинич опита да се оправдае с контузия в гърба, но Златко Далич не му повярва и го изпрати да си ходи у дома.

След три последователни 120-минутни мача Хърватия се пребори за място на финала на Мондиал 2018. В неделя "шахматистите" ще се опитат за първи път да стъпят на световния връх, а Калинич ще гледа мача срещу Франция от дивана в своя хол. Факт, който предизвика серия от подигравки с нападателя в социалните мрежи.

В Туитър съветват: "Не бъдете като Никола Калинич!".

ATTENTION:



I want you to meet Nikola Kalinic. He came to the World Cup as part of Croatia's squad. He's a talented striker. He reportedly refused to come in as a sub in the group stage win over Nigeria.



He was then sent home as a result.



Don't be like Nikola Kalinic. pic.twitter.com/cr8lT4yRRy — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) 11 юли 2018 г.

Някои потребители напомнят, че колкото и тежък да бъде нашият живот, винаги може да бъде по-зле... и да сме на мястото на Никола Калинич.

No matter how bad you feel this morning, at least you're not Croatia’s Kalinic. He refused to come on as a late sub against Nigeria, claiming to be 'injured', he was sent home from the World Cup. and now has to watch his country play in a World Cup final from his home. — Mootaz Chehade (@MHChehade) 12 юли 2018 г.

А сънародник на нападателя смята, че той ще се окаже "най-големия глупак в историята на футбола, ако Хърватия спечели световната титла в неделя".