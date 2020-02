Мениджърът на Антъни Джошуа - Еди Хърн, предложи да организира мач между него и Тайсън Фюри още през лятото.

Такава среща в момента би определила абсолютния шампион в тежка категория в бокса, тъй като Джошуа държи коланите на Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF), Световната боксова организация (WBO) и Международната боксова организация (IBO). Фюри спечели титлата на Световния боксов съвет (WBC), след като победи с технически нокаут в седмия рунд Дионтей Уайлдър.

Минути след победата на Фюри, Еди Хърн написа в Туитър: "Никой не иска трети (б.а. - трети мач между Тайсън Фюри и Дионтей Уайлдър). Да го направим през лятото". Хаштагът към съобщението е "Абсолютен шампион".

No need for a third let’s go straight to it in the Summer! #undisputed