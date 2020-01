Шампионът в тежка категория на Международната боксова федерация (IBF) Антъни Джошуа ще се изправи срещу задължителния претендент за колана Кубрат Пулев в мач на 30 май или на 6 юни 2020 г. Това твърди уважаваният спортен журналист Майк Копингер.

Според него дългоочакваната среща между двамата боксьори ще бъде основно събитие на гала вечер, която ще бъде излъчвана пряко на платформата DAZN. Според появилите се информации, договорката между щабовете на двамата боксьори не е официална.

