Англичанинът Антъни Джошуа (21 победи, 0 загуби) и американецът Дионтей Уайлдър (40 победи, 0 загуби) постигнаха договорка за мач помежду си във Великобритания. Той ще определи безспорния шампион в бокса в тежка категория за първи път от 2000 г. насам, когато за такъв бе провъзгласен Ленъкс Люис, съобщава ESPN.

Джошуа и Уайлдър държат петте световни титли в тежката категория. 28-годишният англичанин е шампион на Международната боксова федерация (IBF), Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова организация (IBO) и Световната боксова организация (WBO), а 32-годишният американец притежава най-ценния пояс - на Световния боксов съвет (WBC).

Най-вероятно срещата ще се проведе на "Уимбълдън", а реваншът ще бъде през 2019 г. в САЩ.

"Постигнахме договорка с Еди Хърн (мениджър на Джошуа) за мача. Дионтей прие да се боксира във Великобритания", съобщи един от мениджърите на Уайлдър - Шели Финкел.

Самият боксьор пък заяви, че офертата от 50 милиона долара за Джошуа, ако той приеме мач в САЩ, остава на масата.

"Офертата от 50 милиона долара за него да се бие срещу мен в САЩ още е валидна. Аз се приех да се боксирам срещу Джошуа във Великобритания. Той може да реши да предпочете и моето предложение срещата да бъде в САЩ, топката е в тяхното поле", коментира Уайлдър в "Туитър".

