Тримата големи на съвременния тенис - Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер, организират кампания за набиране на средства, които да бъдат разпределени между техни колеги с по-задно класиране в световната ранглиста.

Джокович е президент на Съвета на играчите към АТР и е обсъдил подобна инициатива с двамата си колеги, разкрива редакторът на "Спортс Илюстрейтед" Джон Вертхайм.

This ⁦@DjokerNole⁩ letter to fellow players with the buy-in from Rafa and Roger is truly remarkable. We will be telling our grandkids about the big 3- and some of the stories may even involve tennis... pic.twitter.com/y7DsdUDsAU