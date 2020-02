Новак Джокович е човек от народа... отдаден на всяка кауза и винаги на първа линия, когато родината му Сърбия се нуждае от помощ.

Световният номер 1 е всеизвестен шоумен и... добряк. Не само на корта, но и извън него. А последната му "активност" вече събира много положителни реакции в социалните мрежи.

Sidjes ispred zgrade da igras tenis kad ono Novak Djokovic...



Klinci su odigrali partiju tenisa sa 1 teniserom sveta u Beogradu



Novak plays tennis in Belgrade with kids from the neighborhood #NovakDjokovic #tennis #ATP pic.twitter.com/skffL61xP3