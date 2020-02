View this post on Instagram

Pozorišne predstave imaju moć da inspirišu mališane! Zato smo srećni što možemo da najavimo početak naše saradnje sa @pozoriste.lutaka.pinokio! Svakog meseca mališani će imati priliku da vide predstave zasnovane na motivima klasičnih bajki, mitova, legendi i epske poezije. Jedva čekamo da vidimo njihova lica kad zakorače u ovaj čarobni svet! . . . Theater plays have the power to create extraordinary experiences that educate and inspire young children! That's why we are happy to announce our collaboration with Pinocchio Puppet Theater! Every month little ones will have the opportunity to see many plays based on motives of classic fairy tales, myths, legends, and epic poetry. We can't wait to see their faces when they enter this magical world!