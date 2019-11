Защитникът на "Ливърпул" Джо Гомес е с дълга драскотина под дясното око след спречкването с нападателя на "Манчестър Сити" Рахим Стърлинг при събирането за лагера на националния отбор на Англия.

Двамата бяха замесени в инцидент още преди няколко дни в дербито между "Ливърпул" и "Манчестър Сити", спечелено от "червените" по категоричен начин с 3:1. Вчера футболистът на "гражданите" потърсил сметка на защитника за поведението му на "Анфийлд", което довело до незабавно напрежение.

Гомес поздравил Стърлинг в столовата, а играчът на "гражданите" реагирал агресивно. Съотборниците им в английския тим помислили, че става дума за шега, но се наложило да се намесват, за да разтърват двамата футболисти. Според "Дейли Мейл" Стърлинг хванал за гърлото Гомес и започнал да го души.

"I'll scratch yer eyes out." Let's hope no expensive handbags were damaged in the scuffle. #raheemsterling #joegomez https://t.co/txf9LSjuVA