Шотландският "Глазгоу Рейнджърс" привлече 21-годишния централен защитник Никола Катич с договор за четири години от "Славен Белупо", съобщиха от "Айброкс".

Това е петото ново попълнение на мениджъра Стивън Джерард, след като досега бяха осигурени Овие Еджария, Скот Арфийлд, Алан Макгрегър и Джейми Мърфи.

Висок 194 сантиметра и роден в хърватските малцинствени общности на Босна и Херцеговина, той има един мач за мъжкия отбор на Хърватия.

Go behind the scenes with @RangersTV and follow Nikola Katić as he becomes Rangers' latest signing.



