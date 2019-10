Двама английски фенове, пристигнали за футболната среща между България и "Трите лъва", са пострадали след сбивания в центъра на София, съобщава Дарик радио.

След инцидент на ул. "Кърниградска" 34-годишен мъж е бил прегледан от екип на Бърза помощ. Установено е, че той има травма на главата и мозъчно сътресение. Пострадалият не е поискал да бъде приет в лечебно заведение.

46-годишен мъж пък е бил нападнат на ъгъла на улиците "Цар Асен I" и "Солунска" вчера (13 октомври). Той също е с мозъчно сътресение и е откаран в "Пирогов".

Английски журналист съобщава, че друг привърженик е със счупена ръка след нападение в столицата. Според него той е бил атакуван от местни.

England fan in hospital with a broken arm after being attacked in Sofia. FA sources say he was attacked by locals.