Вероятно не сте чували за Кристобал Маркес от втородивизионния испански футболен тим "Фуенлабрада". Да си знаете от тук нататък - той е първият футболист, получил... 2 червени картона в един мач.

Как се случи това?

По време на мача срещу "Жирона" Маркес фаулира грубо футболист от противниковия отбор. Съдията веднага вдигна картона с червен цвят и го прати към съблекалните. И тогава се намеси системата ВАР.

Реферът прегледа отново ситуацията и реши, че е бил прекалено строг. За това промени решението си и върна Маркес на терена. Още преди да бъде подновена играта, футболистът се спречка със съперник от "Жирона" и получи... нов жълт картон.

