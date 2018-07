Драма във Формула 1. Люис Хамилтън спечели Гран При на Германия, макар че потегли от 14-ата позиция, а големият му съперник за титлата Себастиан Фетел отпадна.

Решаващият момент на пистата "Хокенхайм" настъпи в 52-ата обиколка. Тогава лидерът в състезанието Фетел направи грешка на мократа писта и заби болида си в огражденията. Той имаше 9 секунди аванс пред Валтери Ботас преди да отпадне. Така пилотът на "Ферари" остава без победа на "Хокенхайм" в кариерата си.

От краха на германеца се възползва Люис Хамилтън. Макар и да потегли от 14-ата позиция, той стигна до първото място, оставяйки зад гърба си Ботас и Райконен.

С победата в Германия шампионът Хамилтън измести от първото място Фетел и вече той на свой ред има 17 точки аванс.

