Българският ММА боец Благой Иванов - Багата загуби мача си срещу Дерик Люис след съдийско решение. Срещата беше част от гала вечерта на UFC 244 и се изигра в октагона в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк.

Двамата бойци се изправиха един срещу друг пределно мотивирани за победа пред емоционалната публика, която показа своята подкрепа за Люис, известен като Черния звяр.

Иванов, който беше с близо 4 кг по-лек от своя съперник, по нищо не отстъпи на рекордьора по нокаути в тежка категория, но в крайна сметка двама от реферите отсъдиха в негов ущърб (27:30, 28:29), докато третият - в полза на българина (29:28).

Двубоят беше доста равностоен, като Иванов пласира повече удари - 59 срещу 37 за Люис. Багата свали своя съперник 3 пъти на пода, докато той самият падна само веднъж.

Българският боец беше разкървавен в началото на втория рунд след серия от удари в лицето, но това не го накара да се предаде. След доста атрактивни първи две части, които изобилстваха от агресивни атаки, двамата бойци влязоха по-предпазливо в третата. Те обаче не разочароваха зрителите и си размениха доста удари преди времето да изтече.

