Времето, прекарано зад решетките на парагвайски затвор, не може да развали настроението на Роналдиньо. Бразилецът, който бе арестуван в Асунсион заедно с брат си за притежание на фалшив паспорт, дори се развлича с футбол.

Легендарният бразилец бе поканен да се включи в турнир по футзал, а кадрите вече са в социалните мрежи.

@10Ronaldinho scored 5 in a 11-2 win for his prison side.



Ronaldinho picks up another trophy, arguably means more to him than the World Cup, the winning team also get a 16 kilo pig for the bbq.



Would you go to jail in Paraguay for the chance to play against Dinho? #SikkaSports pic.twitter.com/ErGdnIJ1om