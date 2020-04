Оказа се, че боксовата легенда и милионер Флойд Мейуедър трескаво се нуждае от още пари. Стопяването на състоянието му в последните месеци го накара да прибегне до отчаяни мерки, в това число да бръкне в джобовете на своите... почитатели.

Американецът се регистрира в онлайн платформа за видео чат, в който да комуникира с феновете си. Тази услуга е достъпна единствено срещу закупен пакет. Най-евтиният струва 52 паунда, а най-скъпият е 1200 паунда. В него освен дълъг разговор с Мейуедър получаваш и три специални картички с негов автограф.

Боксьорът дори публикува видео, в което рекламира новия си метод за печелене на пари. В него той заявява, че ще отговори на всякакви въпроси за неговите 50 битки на ринга, хранителния режим, оттеглянето и ежедневието му.

Have you ever wanted to meet the greatest boxer of all time!?



We’re thrilled to announce you can now meet the undefeated champion @FloydMayweather in a personal 1-on-1 video meet and greet experience!



Get your spot at https://t.co/5aH4hovS09 before they’re gone. #FANMIO pic.twitter.com/WapsEroOPy