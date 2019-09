След повече от две десетилетия на терена, Димитър Бербатов обяви края на футболната си кариера. Голмайстор №1 на България, който блестеше с екипите на "Тотнъм" и "Манчестър Юнайтед" в едно от най-силните първенства на Стария континент - английската Висша лига, избра специална дата, за да сложи точка. На този ден преди 9 години Бербо вкара хеттрик в дербито между неговия "Юнайтед" и "Ливърпул", спечелено с 3:2 от "червените дяволи".

В социалните мрежи заваляха реакции след оттеглянето на Бербо. Официалната страница на известна букмейкърска къща предложи да се подпише петиция, с която първото докосване на българина да бъде пратено на съхранение в прочутия парижки музей "Лувър".

Бившият клуб на Бербо - германският елитен "Байер" Леверкузен, пръв благодари на легендата за хубавите спомени.

Реакциите след отказването на Бербатов:

*Petition to put the Dimitar Berbatov first touch in the Louvre Museum.*



— bet365 (@bet365) 19 септември 2019 г.

We're wishing Dimitar Berbatov all the best in his retirement!



— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 19 септември 2019 г.

It was the best of times, it was the worst of times...



— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 19 септември 2019 г.

Sit back and enjoy a Dimitar Berbatov overhead kick off the underside of the crossbar
#GoalOfTheDay @ManUtd — Premier League (@premierleague) 29 август 2019 г.

Dimitar Berbatov has announced his retirement from football a year after his last match.



91 goals in 202 games for @bayer04_en

3x Premier League titles

7x Bulgarian footballer of the year

3x Champions League runner-up



— DW Sports (@dw_sports) 19 септември 2019 г.