Пауло Дибала и Сами Кедира бяха сред първите футболисти на "Ювентус", които поздравиха Кристиано Роналдо за трансфера в Торино.

Германският национал и нападателя деляха съблекалнята на "Сантяго Бернабеу" в продължение на 5 години между 2010 и 2015-а.

Минути след официалното обявяване на трансфера, Кедира написа в социалните мрежи: "Добре дошъл в Торино, Кристиано! В Мадрид прекарахме страхотно и нямам търпение да работим отново заедно. Днес е специален ден за "Ювентус".

Benvenuto a Torino, Cristiano We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg