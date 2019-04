Колегата на Кубрат Пулев в тежка категория - Дилиан Уайт, коментира целувката на българския боксьор по устните на репортерката Джени Суши.

След победата си срещу румънеца Богдан Дину в Калифорния, Кобрата завърши интервюто с целувка. Заради това негово действие репортерката нае адвокатката Глория Олред и поиска Световната боксова асоциация (WBA) да отнеме лиценза на Пулев. В момента той е със спрени права за щата Калифорния поне до изслушването му на 14 май пред Атлетическата комисия. В отговор от щаба на Пулев публикуваха видео, на което се вижда как репортерката се забавлява на партито след мача и въпросното интервю.

Уайт, който трябваше да се бие с Пулев през 2018 г., но се отказа от мача, заяви, че казусът е твърде заплетен, но разкри какво би последвало, ако някой репортер се осмели да го целуне по време на изява.

"Знаеш ли каква ще е реакцията ми? Ще те убия! Ще бъдеш пребит до смърт от Дилиан Уайт! Ще има убийство по телевизията!", беше категоричен боксьорът.

"Не съм полицай или политик и не мога да коментирам тази тема. Много жени могат да целунат, когото поискат. Аз говоря само за бокс, не мога да коментирам какво се е случило. Доста заплетена ситуация е, трудно е да се прецени кой какво е направил", каза още той.

@DillianWhyte on the Kubrat Pulev kiss charges “@KuganCassius dead after kissing Dillian Whyte” pic.twitter.com/jWhFV9cDqf